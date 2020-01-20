Haberler » Güncel » Domaniç'te kar yağışı - Haber

Domaniç'te kar yağışı

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesi Kocayayla Geçidi'nde, etkili olan kar yağışıyla birlikte sis ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşatıyor.

20.01.2020 16:21 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:21Domaniç'te kar yağışı

KÜTAHYA'nın ilçesi Kocayayla Geçidi'nde, etkili olan kar yağışıyla birlikte sis ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Domaniç- yolu Kocayayla geçidinde kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Karayolları ekipleri kar küreme araçları ve greyderlerle yolu açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, trafik ekiplerince de ağır vasıtalı ve zincirsiz olan araçların geçişine izin verilmiyor. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 1 derece olduğu ilçede kar yağışı aralıklar devam edecek.



Domaniç, İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:24  Muğla'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
20:22  Abdulfettah es-Sisi Londra'da protesto edildi
20:20  Gazprom'un Avrupa'daki bazı varlıklarına yönelik tedbir kaldırıldı
20:18  Bursa'da kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 2 yaralı
20:18  Bitlisli kanaat önderinin katil zanlısı suçunu itiraf etti
20.01.2020 20:29:51