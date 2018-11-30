Domaniç'te Kar Yağışı Sürücüleri Zorladı

30 Kasım 2018 Cuma 16:56



30 Kasım 2018 Cuma 16:56

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi, sürücüler zor anlar yaşadı.Dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün de belirli aralıklarla devam eden kar yağışı, Domaniç-İnegöl karayolunda araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Buzlanan yolda bazı araçlar yoldan çıktı, maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Kara hazırlıksız yakalanan sürücülere jandarma ve Karayolları ekipleri yardımcı oldu. Karayolları ekipleri, bölgede buzlanmaya karşı çalışma yaparken, jandarma trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. - Tahya