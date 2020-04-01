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Domaniç'te Korona virüs Covid-19 tedbirler üst seviyede

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, polis ve jandarma ekipleri tarafından oluşturulan denetleme noktalarında sürücü ve araçlarda bulunan yolcuların ateşleri ölçülüyor.

01.04.2020 11:57 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:58
Domaniç'te Korona virüs Covid-19 tedbirler üst seviyede
Kütahya 'nın Domaniç ilçesinde, polis ve jandarma ekipleri tarafından oluşturulan denetleme noktalarında sürücü ve araçlarda bulunan yolcuların ateşleri ölçülüyor. Uygulama 24 saat esasına göre ilçe merkezinde tüm ilçe girişlerinde yapılıyor

Korona virüs Covid-19 nedeniyle Kütahya Valiliği tarafından alınan tedbirler kapsamında şehir girişlerinde bulunan polis denetleme noktalarında araçlar durduruluyor. İlçede kalacak olan sürücü ve araçta bulunan yolcuların ateşleri görevliler tarafından kontrol edilirken, sürücü ve yolculara bilgilendirmeler yapılıyor.

Virüsün yayılımını en aza indirebilmek için amacıyla başlatılan uygulama 24 saat esasına göre gerçekleştiriliyor. İlçe merkezinde İnegöl ve Tavşanlı girişlerinde bulunan denetleme noktalarında polis ve jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların ateşleri tek tek ölçülüyor. Diğer tüm ilçe merkezlerinde ise kurulan noktalarda denetimler sürüyor. Ekipler ayrıca vatandaşları da bilgilendirerek gerekli olmadıkça sokağa çıkmamaları hususunda uyarıyor.

Denetimlerin aralıksız süreceği öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Domaniç, Kütahya, Polis, 3. Sayfa
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