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Domaniç'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Domaniç ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

02.12.2019 21:33 | Son Güncelleme: 02.12.2019 21:35
ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali S. yönetimindeki 43 U 9937 plakalı otomobil, Emniyet Kavşağı'nda Semih C'nin kullandığı 43 AAH 808 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Domaniç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada olay yerine toplanan vatandaşlar, Emniyet Kavşağı'nda artan kazalara tepki göstererek yol kapatma eylemi yaptı.
Bölgeye gelen İlçe Emniyet Amiri Ahmet Adil Köse'nin konuşmasının ardından ikna olan vatandaşlar, eylemi sonlandırdı.
Domaniç'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Domaniç, Güncel

Kaynak: AA


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