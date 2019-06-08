Domaniç'te samanlık yangını

Kütahya
'nın Domaniç
ilçesinde bir köyde samanlıkta çıkan yangın, vatandaşların kovalarla su taşıması sonucu evlere sıçramadan söndürüldü.
Köy sakinleri, Ramazan Kaya
'ya ait samanlıkta çıkan yangını söndürmek için ekipler gelene kadar çeşmelerden kovalarla su taşıyarak, alevlerin çevre evlere sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. Çukurca
ile Domaniç Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahale ettiği yangın, çevre binalara sıçramadan yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alındı.
Yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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