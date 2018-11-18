Domaniç'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kütahya
'nın Domaniç
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, Domaniç İlçesi Çukurca
Beldesi Küçükler Mahallesi yolunda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Çukurca Beldesinden Küçükler Mahallesine gitmekte olan Hüseyin Beytar yönetimindeki 43 US 644 plakalı otomobil yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Çevreden geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis
Ekipleri, İtfaiye
ve Jandarma
ekipleri sevk edildi.
Kazada, araç sürücüsü Hüseyin Beytar olay yerinde vefat ederken yaralı, Özgür Özbey vatandaşlar tarafından Domaniç İlçe Hastanesine götürüldü. Yaralı daha sonra Tavşanlı
Doç. Dr. Mustafa Kalemli
Devlet Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.(TY-EFE) - KÜTAHYA
Kütahya,Domaniç
18 Kasım 2018 Pazar 07:44