18 Şubat 2019, 21:06
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Domaniç'te Trafik Kazası: 1 Ölü

Domaniç'te trafik kazası: 1 ölüKÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Domaniç'te trafik kazası: 1 ölü

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Kaza, İnegöl-Domaniç Karayolu 5. Km'sinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Maksut Koca idaresindeki 16 ZH 626 plakalı otomobil, Domaniç-İnegöl karayolunun 5. kilometresinde uçuruma yuvarlandı. Sürücü Koca, olay yerinde araçtan fırlayarak yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Maksut Koca'nın cesedi, Domaniç İlçe Hastanesi morguna gönderildi. Kütahya,Domaniç
Kaynak: İHA