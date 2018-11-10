Domaniç'te Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kütahya
'nın Domaniç
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, İnegöl-Domaniç yolu Durabey Köyü yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, İnegöl istikametinden Domaniç istikametine gitmekte olan, Hanife
Bahadır'ın kullandığı 16 AC 7754 plakalı otomobil, Domaniç - İnegöl karayolunun Durabey Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Bahadır'ın kullandığı otomobil, yoldan çıkarak uçurum kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi.
Kazada, sürücü Hanife Bahadır, eşi Ahmet Bahadır
ve çocukları Tunahan ile Alihan Bahadır yaralandı.
Yaralılar, Domaniç 112 Acil Servis
ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.(TY-EFE) - KÜTAHYA
Hanife,Kütahya,Domaniç
10 Kasım 2018 Cumartesi 19:10