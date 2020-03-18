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Domaniçli minikler çektiği videolar ile virüse karşı 14 kurala dikkat çekti

Domaniçli minikler çektiği videolar ile virüse karşı 14 kurala dikkat çekti Kütahya'nın Domaniç ilçesinde minik öğrenciler, evlerinde çektiği videolar ile Korona virüs hastalığına karşı korunmaya yönelik 14 kurala dikkat çekti.

18.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:25
Domaniçli minikler çektiği videolar ile virüse karşı 14 kurala dikkat çekti
KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde minik öğrenciler, evlerinde çektiği videolar ile Korona virüs hastalığına karşı korunmaya yönelik 14 kurala dikkat çekti.
Domaniç Hisar İlkokulu öğrencileri evlerinde aileleri ile birlikte çektiği videoları birleştirerek ilçede kamu spotu oluşturdu. Videoda, Korona virüs hastalığına karşı korunmak için 14 kurala dikkat çeken öğrencilerin paylaşıma vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şentürk, "Koronavirüs hastalığına karşı korunmak için 14 kuralı evlerinde video çekerek öğrencilerimiz paylaşım gerçekleştirmiştir. Hisar İlkokulu tarafından hazırlanan ve vatandaşlarımızın dikkatini çeken bu videoda ailelerimizi, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi. Domaniçli minikler çektiği videolar ile virüse karşı 14 kurala dikkat çekti

Kaynak: İHA

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Domaniçli minikler çektiği videolar ile virüse karşı 14 kurala dikkat çekti
Etiketler : Kütahya, Domaniç, Güncel

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