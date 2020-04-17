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Domates fidanları toprakla buluşuyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çiftçiler, salçalık domates fidelerini tarlalara dikmeye başladı.

17.04.2020 09:48 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:48
Domates fidanları toprakla buluşuyor
İzmir 'in Ödemiş ilçesinde çiftçiler, salçalık domates fidelerini tarlalara dikmeye başladı.

Ödemişli üretici Ahmet Kaymak, salçalık domates ekiminin Ödemiş ve çevresinde çok yaygın olmadığını ve bu yıl yeni arayışlar peşinde olduğunu belirterek, "Her yıl aynı ürünleri tarlalara ekip sonuç almaya çalışıyoruz. Yöremizde ağırlıklı olarak patates, mısır, salatalık, bakla ve bezelye üretimi yapılıyor. Çiftçilerimiz de atadan gördükleri ekim dikim işleri ile uğraşıyorlar. Domatesi, kendim üretip kendim pazarlamak istiyorum" dedi. Salçalık domateste en büyük sıkıntının, fabrika ile üretici arasında yaşandığını söylene Kaymak, kimi tüccarların yapılan sözleşmelere uymadıklarını ifade ederek, bu durumda üreticinin mağdur olduğunu söyledi. Yaklaşık 10 dekarlık alana salçalık domates fidanı dikimi yaptığını belirten Kaymak, "Tarım bir risk. Üretici, sezon başında ne ekip dikeceğine karar veremiyor. Kulaktan dolma bilgilerle bazı ürünlerle kazanç elde edeceğini sanıp o ürüne yöneliyor. Ben bu yıl alternatif bir ürüne yönelip pazarlamasını da köy köy dolaşıp yapmak istiyorum" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Ahmet Kaymak, Ödemiş, İzmir, Ekonomi
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