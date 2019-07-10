10.07.2019 11:27
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Domates tarlasına Hint keneviri ekmişler

Domates tarlasına Hint keneviri ekmişler

İzmir'in Menemen ilçesinde, jandarma tarafından yapılan operasyonda domates tarlasına ekili vaziyette 2 bin 792 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İzmir'in Menemen ilçesinde, jandarma tarafından yapılan operasyonda domates tarlasına ekili vaziyette 2 bin 792 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki Hatundere Mahallesi Yayla Ovası mevkisindeki bir domates tarlasında Hint keneviri ekildiğini tespit etti. Tarlayı takibe alan ekipler, operasyon yaptı. Baskında, ovadaki bir domates tarlası içerisinde gizlenmiş şekilde toplanmaya hazır 2 bin 792 kök Hint keneviri ele geçirildi. Hatundere'de oturduğu tespit edilen şüpheli E.K yakalanarak gözaltına alındı.

Tarlada yapılan incelemeler neticesinde ele geçirilen Hint kenevirleri toplandı ve ilçe jandarma ekiplerince imha edildi. Gözaltına alınan E.K., jandarmadaki ifadelerinin ardından adliye sevk edildi - İZMİR
Kaynak: İHA
Jandarma, Menemen, 3. Sayfa

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