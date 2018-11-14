Domates Üreticisini Kuzey Irak Pazarı Ayakta Tuttu

14 Kasım 2018 Çarşamba 12:16



14 Kasım 2018 Çarşamba 12:16

ANTALYA Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı Nevzat Akcan, bu yıl Kuzey Irak pazarına yapılan ihracat sayesinde domates üreticisinin ayakta durduğunu söyledi. Akcan, "Domates Irak'a gönderilmeseydi 1 TL ile 1,50 TL arasında olurdu, ama bu defa da üretici batardı" dedi.?Türkiye'nin yaş sebze ve meyve deposu Antalya'da hal sezonunun açılmasıyla birlikte üreticiler ve komisyoncularda hareketlilik başladı. Antalya Toptancı Hali'nde günlük açıklanan fiyat listesine göre domatesin kilogramı 3 TL'den, sivri biber 2,80 TL'den, kıl sivri biber 3,60 TL'den, patlıcan 2 TL'den, kabak 2 TL'den alıcı buluyor.Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı Nevzat Akcan, haldeki fiyatları değerlendirdi. Fiyatların normal olduğunu ifade eden Akcan, domatese dikkati çekti. Akcan, geçen yıl 1 kilogram dahi satamadıkları Kuzey Irak pazarına, bu yıl büyük ölçüde ürün ihraç ettiklerini söyledi. Kuzey Irak pazarına ihracın hem üretici, hem de tüccarı ayakta tuttuğunu ifade eden Akcan, "İhraç, üretici için resmen serum oldu. Domatesi ayakta tutan Kuzey Irak pazarı oldu. Irak'a gönderilmeseydi domates 1 TL ile 1,50 TL arasında olurdu, ama bu defa da üretici batardı" dedi.PAZAR ESNAFI DOMATES SATAMIYORAntalya'nın büyük kapalı semt pazarlarından birinde 10 yıldır pazarcılık yapan Medeni Tüzün, genel durumun hiç iyi olmadığını söyledi. Domatesi halden 3 TL'ye aldığını, 50 kuruş karla satamadığını ifade eden Tüzün, "Esnafın 1'e alıp, 5'e sattığı söylemi doğru değil. Domatesi 2,70 TL'ye alıp 3,50'TL'ye satınca kimse almıyor, 3 TL'ye satınca da biz kazanamıyoruz. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Sabahtan beri 3 kilo satabildim" dedi.7 yıldır pazarcılık yapan Güven Süzen ise pazarda bu yıl domates satamadığını söyledi. Toptancı halinden 2,70 TL'ye aldığı domatesi 3 TL'ye satamadığını anlatan Süzen, akşam saatlerinde sırf tezgahı boşaltmak adına halden aldıkları fiyatın da altına inerek ürünleri sattıklarını söyledi.- Antalya