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Domates yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı

Domates yüklü kamyon devrildi: 3 yaralıANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde domates yüklü kamyonun devrilmesi sonucunda meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

29.03.2020 10:35 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:37
Domates yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde domates yüklü kamyonun devrilmesi sonucunda meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Zeytinada Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Gazipaşa'dan Anamur istikametine seyir halinde bulunan Ahmet Alaçam 'ın kullandığı 15 ton domates yüklü 31 ADF 734 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Ahmet Alaçam (41) ile kamyonda yolcu olarak bulunan oğlu Emrullah Alaçam (15) ve arkadaşı Mustafa Şayar (22) yaralandı. Kamyonun kasasında yüklü 15 ton domates ise çevreye saçılarak, telef oldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapılarak Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Domates yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Gazipaşa, Alaçam, Güncel

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Domates yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı

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