26.06.2019 13:26
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Domates yüklü tır köprüden uçtu: 1 ölü

Domates yüklü tır köprüden uçtu: 1 ölü

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Fethiye ilçesinde, köprüden uçan domates yüklü tırın sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

MUĞLA (İHA) – Muğla 'nın Fethiye ilçesinde, köprüden uçan domates yüklü tırın sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza, öğle saatlerinde Fethiye'ye bağlı Çukurincir Mahallesinden geçen Esen çayı üzerine kurulu Çukurincir Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kınık 'tan yüklediği salçalık domateslerle yola çıkan tır, Seydikemer istikametinde giderken Çukurincir Köprüsü'nde virajı alamayıp Eşen Çayı'na uçtu. Olay yerine gelen 112 AcilSağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen, ağır yaralanan tır sürücüsü hayatını kaybetti. - MUĞLA
Kaynak: İHA
Muğla , Fethiye , 3. Sayfa

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