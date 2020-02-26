Haberler » Ekonomi » Domateste kota artırımı haberi Kumlucalı üreticileri sevindirdi - Ekonomi

Domateste kota artırımı haberi Kumlucalı üreticileri sevindirdi

Rusya'nın domates alımını 200 bin tona çıkarmasını duyurması, Kumlucalı çiftçiler tarafından sevinçle karşılandı.

26.02.2020 15:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:42Domateste kota artırımı haberi Kumlucalı üreticileri sevindirdi
'nın domates alımını 200 bin tona çıkarmasını duyurması, Kumlucalı çiftçiler tarafından sevinçle karşılandı.

Rusya'nın domates kotasının dolduğu ve 'den domates almayacakları şeklindeki açıklaması ile hayal kırıklığına uğrayan çiftçiler, kotanın 200 bin tona çıkarıldığı haberiyle sevindi.

Kumlucalı domates üreticisi Selim Bayraktar, bütün yıl boyu bin bir emekle yetiştirdikleri domateste kotanın dolduğuna ilişkin açıklamalarla endişeye kapıldıklarını belirterek, "Emek çekiyoruz bu kadar yetiştiriyoruz. Evdeki bebeğe baktığımız gibi emek veriyoruz bu domatese. Kota 200 bin tona çıkartılmış. Bizim için sevindirici bir haber oldu. Herkesin emeğinin karşılığını bulması iyi olur" dedi.

Üretici Emin Kuran ise domateslerin ellerinde kalacağı ihtimalinin endişe verici olduğunu belirterek, "Rusya domates alımını durdurmuş diyorlardı. Biraz da domateste fiyatları geri çekmişlerdi. Şu anda 200 bin ton alım başlayınca inşallah iyi bir satış olacaktır. Satamasak elimizde kalırdı. Fiyatlar 1 lira 50 kuruşa kadar düşerdi. Herkes rezil olurdu. Sokaklarda çöpe dökmeye başlardık. Çok masraf ediyoruz. Alıcı ve satıcı olarak herkes birbirinden ümit bekliyordu. Fiyatlar da iyileşirse daha güzel olur" dedi. - ANTALYA

Selim Bayraktar, Türkiye, Rusya, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:03  Kadayıflı muhallebi tarifi! Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi malzemeleri nelerdir?
13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
26.02.2020 18:10:48