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Domdom ali'nin kardeşi hayatını kaybetti

MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Hababam Sınıfı oyuncularından Faruk Şavlı'nın hayatını kaybettiğini bildirdi.

24.08.2019 22:14 Domdom ali'nin kardeşi hayatını kaybetti
MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Hababam Sınıfı oyuncularından Faruk Şavlı'nın hayatını kaybettiğini bildirdi.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Seçer, 'Bir süre önce, Hababam Sınıfı'nın diğer efsane oyuncuları ile birlikte ağırladığım Faruk Şavlı'nın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Oyuncumuza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dilerim' dedi.
Cilt kanseri ile mücadele ettiği ileri sürülen ve Adana'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Şavlı için yarın memleketi Mersin'de tören düzenlenecek. Şavlı, kent merkezindeki Muğdat Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının son yolculuğuna uğurlanacak.
Merhum Şavlı, 'Domdom Ali' karakteri ile tanınan Feridun Şavlı'nın kardeşi olarak biliniyordu.



Vahap Seçer, Mersin, Güncel

Kaynak: DHA

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