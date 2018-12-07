Dominik Cumhuriyeti'nde Bilanço Artıyor

Dominik Cumhuriyeti
'nin başkenti Santo Domingo'da bir plastik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükselirken 70 kişinin yaralı olduğu açıklandı.
Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da plastik fabrikasında büyük bir patlama meydana geldi. Alevlerin yükseldiği plastik fabrikasında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükselirken 70 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Çarşamba
günü başkent Santa Domingo'da gerçekleşen patlamanın ardından arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Aynı zamanda, patlamanın etkisiyle fabrikaların yakınında bulunan evlerde de hasar meydana geldiği bildirildi. Santa Domingo Belediye Başkanı David Collado, Porto Riko
'dan acil durum ekibinin olaya müdahale ettiğini, çalışmaların sürdüğünü belirtti. Patlamayla ilgili araştırmanın sürdüğü aktarıldı. - SANTO DOMINGO
Dominik Cumhuriyeti
07 Aralık 2018 Cuma 12:44