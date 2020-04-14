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Dominik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 nedeniyle devlet başkanı seçimi ertelendi

Karayipler'deki ada ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde, devlet başkanı seçiminin ilk turu için gelecek ay yapılacak oylama, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle temmuza kadar ertelendi.

14.04.2020 13:40 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:40
Dominik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 nedeniyle devlet başkanı seçimi ertelendi
Karayipler 'deki ada ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde, devlet başkanı seçiminin ilk turu için gelecek ay yapılacak oylama, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle temmuza kadar ertelendi.
NPR'nin haberine göre, Dominik Cumhuriyeti Merkez Seçim Kurulunca yapılan açıklamada, devam eden Kovid-19 salgını nedeniyle devlet başkanı seçiminin ertelenmek zorunda kalındığı belirtildi.
Açıklamada, 17 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan seçimin, 5 Temmuz'a ertelendiği kaydedildi.
Ülkede şimdiye kadar toplam 3 bin 167 kişide Kovid-19'a rastlanırken, virüs nedeniyle 177 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Dominik Cumhuriyeti, Karayipler, Güncel
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