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Dominik Cumhuriyeti Venezuelalılardan vize isteyecek

Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti, Venezuelalılara ülkeye girişte vize zorunluluğu getirdi.

16.12.2019 21:40 | Son Güncelleme: 16.12.2019 21:40Dominik Cumhuriyeti Venezuelalılardan vize isteyecek
Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti, Venezuelalılara ülkeye girişte vize zorunluluğu getirdi.
Yerel basında çıkan haberlerde, Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bugünden geçerli olmak üzere Venezuela vatandaşlarına ülkeye girişte vize zorunluluğu getirildiği belirtildi.
Söz konusu karar, Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, tarafından "çok sert" olarak değerlendirildi.
Guaido, kararın yumuşatılması için Dominik makamlarıyla görüşeceğini söyledi.
Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, güvenlik tedbirleri kapsamında ülke menfaatlerini göz önünde bulunduran bir karar aldıklarını söyledi.
Vargas, kararın aynı zamanda mütekabiliyet ilkeleri doğrultusunda alındığının altını çizerek, Venezuela'ya seyahat etmek isteyen Dominik Cumhuriyeti vatandaşlarının da vize almak zorunda olduklarını dile getirdi.
Güney Amerika ülkeleri Şili, Ekvador ve Peru da daha önce Venezuelalılara yönelik vize ve pasaport zorunluluğu getirmişti.
Dominik Cumhuriyeti'nde 30 bin Venezuelalının yaşadığı tahmin ediliyor.
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), son yıllarda ekonomik ve siyasi buhranın yaşandığı Venezuela'yı terk edenlerin sayısının 4 milyona çıktığını açıklamıştı.

Dominik Cumhuriyeti, Venezuela, Güncel

Kaynak: AA

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