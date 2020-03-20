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Dominik'ten dönen Hakan Hatipoğlu karantinaya alındı: Yaşadığım en zor günler

Survivor'da yorumculuk yapan Hakan Hatipoğlu, Dominik'ten döndükten sonra karantina altına alındı. Kızından ve eşinden ayrı kalan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yaşadığı zorlukları anlattı.

20.03.2020 12:23 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:39
Dominik'ten dönen Hakan Hatipoğlu karantinaya alındı: Yaşadığım en zor günler

Uzun bir süredir TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da yorumculuk yapan ve 10 gündür herhangi bir paylaşım yapmayan Hakan Hatipoğlu, sosyal meyda hesabından karantinada olduğunu söyledi.

"HAYATIMDA YAŞADIĞIM EN ZOR GÜNLER"

Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından koyulan 14 gün kuralına uyan Hakan Hatipoğlu, vakaların görüldüğü Dominik'ten döndükten sonra kendisini karantinaya aldı. Ailesinden uzak bir yerde karantinada olan Hatipoğlu, Instagram hesabından şu sözlerle yaşadığı duyguları anlattı: "Herkese selam, 10 gündür merak edenler olmuş. Dominik'ten döndüm, karantinadayım. Kendim evimden, ailemden uzakta... Tek zor gelen Gizem ve Lila'dan uzak olmak. Çok şükür iyiyim. Hayatımda yaşadığım en zor günler olabilir. Gelecek kaygısı, ölüm korkusu, güvende olmama hissi... Virüsten öte herkesi saran o korku beni de sardı. Her şeyi tarttım, sorguladım. Ve dedim ki: Hakan bu sana verilmiş ikinci bir şans olabilir..."

Dominik'ten dönen Hakan Hatipoğlu karantinaya alındı: Yaşadığım en zor günler

NE OLMUŞTU?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs salgını, 10 binden fazla kişinin ölümüne sebep oldu. Aktif olarak 244 bin insana sirayet eden virüs, Türkiye'ye de sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 395 vatandaşımızda koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Ölümcül virüs ülkemizde 4 can kaybına neden olurken alınan önlemler had safhaya çıkarıldı. Alınan önlemlerin başında yurt dışından gelen vatandaşların 14 gün boyunca kendilerini evlerinde herkesten uzak bir şekilde izole ederek karantinada tutması geliyor.

Etiketler : Magazin

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Yorumlar (3)
ZORTO:Yalnız kalınca paranoy bağlamış, neredeyse ağlamış.
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BİRİSİ:KİM MERAK ETMİŞ SENİ ACABA AİLEN DESEK ONLARINDA HABERİ VARDIR FASULYEDE KENDİNİ NİMET FALAN.
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İYİ Kİ:AÇIKLAMA YAPMIŞSIN HERKES SENİ MERAK EDİYORDU!!!!!!!!
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