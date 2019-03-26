Domino Karaciğer Nakli'yle Hayata Tutundular

Kaynak: DHA

ANTALYA'da Yiğit Kadir Ekinci (14) ile Tanyolaç Alpay (62), Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Organ Nakli Merkezi'nde gerçekleştirilen 'domino karaciğer nakli'yle sağlığına kavuştu.Nakil ameliyatlarına ilişkin AÜ Organ Nakil Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, karaciğer nakli olan Yiğit Kadir Ekinci, Tanyolaç Alpay, verici Özlem Önder, İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ameliyatı gerçekleştiren doktorlar katıldı.DÜNYADA AZ SAYIDA YAPILDIAÜ Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, 'domino karaciğer nakli'nin, metabolik hastalıklı karaciğeri o hastadan alıp başka bir hastaya nakil yapıp, metabolik hastalığı olan hastaya da kadavradan ya da canlıdan karaciğer nakli gerçekleştirilmesi olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Aydınlı, "Dünyada çok az sayıda yapılan metabolik hastalıklarda domino nakiller ülkemizde daha önce de iki defa farklı metabolik hastalıklar nedeniyle yapılmış. Bu domino karaciğer nakli bizim merkezimiz için ilk, Türkiye'de de ikinci" dedi.AKÇAAĞAÇ ŞURUBU HASTALIĞIKocaeli'de yaşayan Yiğit Kadir Ekinci'nin, genetik bir hastalık olan 'akçaağaç şurubu' hastalığıyla dünyaya geldiğini ifade eden Prof. Dr. Bülent Aydınlı, "Bu yaşa kadar proteinden uzak özel bir diyetle beslenen, bu nedenle beyin ve motor gelişiminde ciddi sorunlar yaşayan Yiğit'e karaciğer nakliyle, hastalığının ilerlemesi büyük ölçüde duracak ve normal yaşam kalitesine kavuşabilecekti. Aile, karaciğer nakli için merkezimize başvurdu. Yiğit'in halası Özlem Önder'in karaciğerinin yeğenine uygun olduğu belirlendi. Yiğit'ten alınacak karaciğer de başka hastaya yaşam verebileceği için, aileye Yiğit'ten çıkarılan karaciğeri bağışlamaları önerildi. Bu bağışı memnuniyetle kabul eden Ekinci Ailesi'nin onayı sonrası Yiğit'ten çıkarılan karaciğer, bekleme listesinde kadavradan karaciğer nakli bekleyen Antalyalı turizmci Tanyolaç Alpay'a, Sağlık Bakanlığı'nın özel onayıyla nakledildi" diye konuştu.BİR VERİCİ İKİ ALICIProf. Dr. Aydınlı, aynı anda bir verici iki alıcı olmak üzere üç ameliyat yapıldığını, iki hastanın sağlığına kavuştuğunu, sağlıklı bir vericinin de yaptığı fedakarca bağışın gururunu yaşayarak kısa sürede normal hayata döndüğünü aktardı. Bu nakil organizasyonunun AÜ Organ Nakli Merkezi'nin 40 yıla yakın organ nakli tecrübesi ve altyapısı ile tıbbi, etik ve yasal açıdan titizlikle gerçekleştirildiğini belirten Prof. Dr. Bülent Aydınlı, "Ülkemizde tüm çabalara rağmen hala devam eden organ bağışı yetersizliğine de küçük bir destek olacak bu tür nakillerin uygun hastalarda daha fazla yapılması gerekmektedir. Ameliyata katkısı olan ekibimize teşekkür ediyor, hastalarımıza şifa diliyoruz" dedi.'TÜRKİYE ORGAN TAKİP SİSTEMİNDE ÖNCÜ'İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Türkiye'de kurulu organ takip sisteminin, başka hiçbir ülkede olmadığını söyledi. Ünal Hülür, "Organ nakli bekleme sistemi diye dijital bir sistemimiz var. Diğer ülkelerde bu bölgesel uygulanıyor. Bizde ise ülke genelinde sistem uygulanıyor. Listede 26 bin organ bekleyen hastamız var. Bunun 22 bini böbrek hastası, Antalya'da ise 2 bin 800 böbrek, 250 karaciğer, 270 kalp bekleyen hasta var" bilgilerini verdi.'GÜZEL BİR OLGUYU PAYLAŞIYORUZ'Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal ise "Bugün 'domino nakil' dediğimiz karaciğer nakliyle ilgili güzel bir olguyu sizlerle paylaşmak için buradayız. Bir canlıdan bir hastaya karaciğer nakli, o hastadan aldığımız karaciğeri de başka bir hastaya arkadaşlarımız nakil yaptı, buna 'domino nakil' diyoruz" dedi.ÜLKEYE HİZMETBu tür vakalara destek verdiği için İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür'e teşekkür eden Prof. Dr. Ömer Özkan ise "Bunlar çok özellikli vakalar. Bunların başarılı bir şekilde sunulması bizleri mutlu ediyor. Ufacık da olsa katkımız olunca mutlu oluyoruz. Sonuçta bu ülkeye hizmet ediyor bu üniversite. Her çeşit nakli burada yapıyoruz. Birkaç nakil türü var eksik olan, onları da en kısa zamanda gerçekleştireceğiz" diye konuştu.14 YIL SONRA YUMURTA YEDİYiğit Kadir Ekinci'nin annesi Nurdan Ekinci, çok dikkat ettiği halde çocuğunun mental geriliği olduğunu belirterek, "Oğlum artık etin, balığın tadına bakmak istiyor. 16 yaşında bir kızım var, sabah kahvaltıda tost yapamıyorum, oğlum ağlıyor. Sosyal yaşantımız yok, bir yere kahvaltıya gidemiyoruz. Özel gıda alması lazım, bir misafirliğe gidemiyoruz. Çocuğum ergenlik çağına girdi. Pasta yiyen arkadaşlarını görünce 'Neden ben yiyemiyorum anne?' diyor. Çok araştırdım ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne geldim. Tüm doktorlarımız bizi anladı. Halamız, yengeciğim, 'Ben karaciğerimi vereceğim' dedi. Nakil oldu, 14 yıldır ilk kez yumurta ve peynirin tadına baktı, çok mutluyum" diye konuştu.Halasından nakille sağlığına kavuşan Yiğit Kadir Ekinci ise "Halam karaciğerini verdi nakil oldum; süt içtim, balık yedim. Hayatımda ilk defa balık yedim" dedi.'BÜYÜK YÜREKLİ İNSANLAR'Ameliyatı gerçekleştiren ekip için "Bunlar büyük yürekli insanlar" diyen Tanyolaç Alpay ise "Burada herkesin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Günde 4 defa sabah ve akşam olmak üzere bizi ziyaret ediyorlar. Durumumuzu bize anlatıyorlar, moralimiz yükseliyor. İnşallah yeni yaşama başlayacağız. Bu sadece Akdeniz Üniversitesi için değil tüm Türkiye için onur. Bu nakilleri duyurmak çok önemli çünkü organ bekleyen binlerce hasta var. Herkese şifa diliyorum" diye konuştu.- Antalya