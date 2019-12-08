Haberler » Güncel » Domuz avına giden adam ölü bulundu - Haber

Domuz avına giden adam ölü bulundu

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, arkadaşları ile birlikte domuz avına gittiği öğrenilen İsa Kara (49) ölü olarak bulundu.

08.12.2019 19:49 | Son Güncelleme: 08.12.2019 19:49Domuz avına giden adam ölü bulundu

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, arkadaşları ile birlikte domuz avına gittiği öğrenilen İsa Kara (49) ölü olarak bulundu. Kara'nın üzerinde yapılan ilk incelemede, göğsünden vurularak öldüğü belirlendi.

Olay, dün sabah saat 09.00 sıralarında Kırsal Güvendik Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası İsa Kara, arkadaşları ile birlikte domuz avına çıktı. Av sırasında Kara, ormanlıkta kaybolması üzerine arkadaşları av köpekleri ile aramaya başladı. Yapılan aramalar sonucunda, avcılar bir Kara'yı göğsünden vurulmuş ve hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinhin yaptığı kontrolde, Kara'nın öldüğü belirlendi. Kara'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından  otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morguna gönderildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:10 Antalya'da kaybolan Burak'ın Konya'da görüldüğü iddiası - Haber
21:10 Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu) - Haber
21:09 Çifte cinayet şüphelisi Afgan tutuklandı - Haber
21:08 Alışverişler iyiliğe dönüşüyor - Haber
21:06 15 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan kişi, tutuklandı - Haber
20:30 Alkollü sürücü TEM otoyolunu birbirine kattı: 2 yaralı - Haber
19:40 Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a gözdağı: Düşmanca davranırsa kaybedecek çok şeyi var - Haber
19:16 Ukrayna'da bir okulda çıkan yangında 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı - Haber
18:25 Ev arkadaşlarını vahşice öldüren cinayet zanlısının "istismar" iddiası yalan çıktı - Haber
17:49 7 ayrı suçtan aranan şahıs bazanın içinde yakalandı - Haber
8.12.2019 21:17:31