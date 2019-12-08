Domuz avına giden adam ölü bulundu

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, arkadaşları ile birlikte domuz avına gittiği öğrenilen İsa Kara (49) ölü olarak bulundu. Kara'nın üzerinde yapılan ilk incelemede, göğsünden vurularak öldüğü belirlendi.

Olay, dün sabah saat 09.00 sıralarında Kırsal Güvendik Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası İsa Kara, arkadaşları ile birlikte domuz avına çıktı. Av sırasında Kara, ormanlıkta kaybolması üzerine arkadaşları av köpekleri ile aramaya başladı. Yapılan aramalar sonucunda, avcılar bir Kara'yı göğsünden vurulmuş ve hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinhin yaptığı kontrolde, Kara'nın öldüğü belirlendi. Kara'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morguna gönderildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.