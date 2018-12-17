Domuz Avında Akrabasını Vuran Genç Serbest Bırakıldı

Sakarya
'nın Geyve
ilçesinde, çıktıkları domuz avında yanlışlıkla akrabasını vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan genç, serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Sabırlar Mahallesi Doğancıl mevkisinde domuz geldiğini zannederek tüfeğiyle ateş etmesi sonucu birlikte avlandığı Kemalettin Çakır'ı (62) yanlışlıkla vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan S.A'nın (18) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen S.A, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Kemalettin Çakır (62) ve akrabası S.A. (18), 9 Aralık
'ta Sabırlar Mahallesi Doğancıl mevkisinde domuz avına çıkmış, S.A, bir süre sonra domuz geldiğini zannederek tüfeğiyle ateş etmesi sonucu birlikte avlandığı Çakır'ı vurmuştu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirlemiş, S.A. ise jandarma ekiplerine teslim olmuştu.
Geyve,Sakarya
Kaynak: AA