Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Domuz avında arkadaşı tarafından vurulan genç hayatını kaybetti - Haberler

Domuz avında arkadaşı tarafından vurulan genç hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 3 arkadaşıyla birlikte gittiği domuz avında, arkadaşının tüfeğinden çıkan merminin kendisine isabet etmesi sonucu 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

24.03.2020 19:07 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:07
Domuz avında arkadaşı tarafından vurulan genç hayatını kaybetti
Osmaniye 'nin Bahçe ilçesinde 3 arkadaşıyla birlikte gittiği domuz avında, arkadaşının tüfeğinden çıkan merminin kendisine isabet etmesi sonucu 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Bahçe ilçesi Yazı mevkii olarak bilinen yere H.A. ve Ö.T. isimli arkadaşlarıyla domuz avına giden Mustafa Türker (24) ve arkadaşları domuz saldırısına uğradı. İddiaya göre, o esnada yaşanan kargaşada H.A.'nın tüfeğinden çıktığı tespit edilen mermi Mustafa Türker'e isabet etti. Mustafa Türker arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mustafa Türker'in cenazesi Bahçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Etiketler : Mustafa Türker, Osmaniye, Bahçe, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

20:00: Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı Koca ile telefonda görüştü - Haberler 19:57: Kübra öğretmeni öldüren sanığa müebbet - Haberler 19:57: Putin, koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneyi ziyaret etti - Haberler 19:54: Yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı - Haberler 19:52: Sağlık personeline ek ödeme yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de - Haberler 19:22: Putin, Moskova yakınındaki koronavirüs hastanesini ziyaret etti - Haberler 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı - Haberler 17:29: İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti - Haberler 17:00: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi - Haberler 16:45: Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haberler 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı
Loading