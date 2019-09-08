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Domuz avında arkadaşı tarafından vurulan kişi öldü

Uşak'ta domuz avında arkadaşı tarafından tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

08.09.2019 13:22 Domuz avında arkadaşı tarafından vurulan kişi öldü
Uşak'ta domuz avında arkadaşı tarafından tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Eskisaray Köyü İtecik mevkisinde domuz avına giden gruptan Recep A. (33), çalılık alanda hareket olması üzerine tüfekle ateş etti.
Recap A'nin tüfeğinden çıkan saçmalar bu sırada çalılık alanda bulunan Ramazan Dinçer'e (65) isabet etti.
Dinçer olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, Recep A'yı gözaltına aldı.
Dinçer'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Uşak, Güncel

Kaynak: AA

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