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Domuz avında arkadaşını vurdu

ZONGULDAK'ta, domuz avında arkadaşı Onur Altunay'ı (28), kazara av tüfeğiyle vurarak yaralayan Osman A., adli kontrolle serbest bırakıldı.

18.12.2019 19:59 | Son Güncelleme: 18.12.2019 19:59Domuz avında arkadaşını vurdu

ZONGULDAK'ta, domuz avında arkadaşı Onur Altunay'ı (28), kazara av tüfeğiyle vurarak yaralayan Osman A., adli kontrolle serbest bırakıldı.

Dün öğle saatlerinde köyündeki ormanlık alanda meydana gelen olayda, 3 arkadaş domuz avına gitti. İddiaya göre Onur Altunay'ı çalılık alanda domuz sanan arkadaşı Osman A. ateş etti. Altunay, av tüfeğinden çıkan saçmanın göğsüne isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altunay, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Olayın ardından gözaltına alınan Osman A., jandarmadaki ifadesinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.



Zonguldak, Köroğlu, Güncel

Kaynak: DHA

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