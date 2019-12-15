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Domuzu farketti, peşine düştü! Sürek avında kurşunların hedefi oldu

Mersin'de tarlalarının yakınında domuz olduğunu fark eden şahıs, yakınlarıyla birlikte sürek avı başlattı. Av sırasında çevreden gelen kurşunlarla ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti. 5 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

15.12.2019 19:05 | Son Güncelleme: 15.12.2019 20:06

'in Erdemli ilçesinde domuz avı esnasında av tüfeği ile kazara vurularak ağır yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

DOMUZU FARKETTİ, YAKINLARIYLA BİRLİKTE SÜREK AVI BAŞLATTI

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Batısandal Mahallesinde Yanıkhan Örenyeri yakınlarında meydana geldi. Hüseyin Ercan (28) tarlalarının çevresinde domuz olduğunu fark ettiği yakınlarıyla birlikte sürek avı başlattı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Av esnasında çevresinden gelen kurşunların hedefi olan Ercan ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne getirilen Hüseyin Ercan, tüm çabalara rağmen yolda hayatını kaybetti. Hastaneye gelen yakınları Ercan'ın ölüm haberiyle yıkıldı. 5 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Domuzu farketti, peşine düştü! Sürek avında kurşunların hedefi oldu

Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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