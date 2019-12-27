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Domuz avında yanlışlıkla ateş ettiği arkadaşını öldürdüğü iddiası

Amasya'da, domuz avında yanlışlıkla arkadaşı tarafından vurulduğu iddia edilen kişi öldü.

27.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:44 Domuz avında yanlışlıkla ateş ettiği arkadaşını öldürdüğü iddiası
'da, domuz avında yanlışlıkla arkadaşı tarafından vurulduğu iddia edilen kişi öldü.
Kızılkışlacık köyü mevkisinde Mehmet Ç. ve İrfan Gelir ile Ahmet ve Cemal Giran kardeşler, domuz avına çıktı.
İddiaya göre, Mehmet Ç'nin yanlışlıkla ateş alan tüfeğinden çıkan saçmalar Gelir'e isabet etti.
Arkadaşlarının vurulduğunu gören diğer avcılar, jandarma ve sağlık ekiplerine verdi.
Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Gelir, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Mehmet Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Amasya, Güncel

Kaynak: AA

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