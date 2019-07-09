09.07.2019 00:15
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Domuz beklerken yanlışlıkla kız kardeşini vurdu

Domuz beklerken yanlışlıkla kız kardeşini vurdu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, domuz beklediği sırada bahçeye giren kız kardeşini yanlışlıkla vurarak öldürdü.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, domuz beklediği sırada bahçeye giren kız kardeşini yanlışlıkla vurarak öldürdü. Olay Kdz. Ereğli ilçesine bağlı İskenderli Köyü Atboğazı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, C.P. (55) fındık bahçesinde domuz beklediği sırada çalılıklarda ses duydu. Sesin geldiği yere ateş eden C.P. olay yerine gittiğinde kız kardeşi Şengül P.'yi (45) yerde kanlar içerisinde hareketsiz yatarken buldu. C.P.'nin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri Şengül P.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve jandarma olay yerinde inceleme yaparken C.P. ise gözaltına alındı. Kadının cenazesi otopsi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Zonguldak, Güncel

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