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Domuz gribi şüphesi ile ölen sağlık çalışanı toprağa verildi

Tokat'ta halk arasında 'domuz gribi' olarak bilinen H1N1 virüsü şüphesi ile tedavi gören sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

02.01.2020 13:12 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:28 Domuz gribi şüphesi ile ölen sağlık çalışanı toprağa verildi
'ta halk arasında 'domuz gribi' olarak bilinen H1N1 virüsü şüphesi ile tedavi gören sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tokat Devlet Hastanesinde iş sağlığı ve güvenlik uzmanı olarak çalışan 40 yaşındaki Biyolog Fatih Yıldırım, geçtiğimiz hafta Perşembe günü rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Göğüs Hastalıkları Bölümünde H1N1 virüsü şüphesiyle tedavi görmeye başlayan Yıldırım, 31 Aralık tarihinde fenalaşınca yoğun bakım ünitesine alındı. Evli olduğu öğrenilen Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 Ocak gecesi hayatını kaybetti.

Fatih Yıldırım'ın cenazesi yakınları tarafından Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak kent merkezinde bulunan Saliha Hatun Camii'ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yıldırım'ın cenazesi Erenler Mezarlığı'na defnedildi. - TOKAT

Fatih Yıldırım, Tokat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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