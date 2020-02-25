Domuz gribinden korunmanın sırrı ellerde saklı

Çevremizde birçok insana domuz gribi teşhisi konuluyor, insanlar domuz gribi sebebiyle şiddetli bir grip süreci yaşıyor.

Domuz gribi nedir?

A tipi influenza virüsü olarak da bilinen domuz gribi, H1N1 virüsünün neden olduğu daha çok kış aylarında görülen ve grip ile benzer semptomlara neden olan bir hastalıktır. Bu hastalığın domuz gribi olarak adlandırılmasının sebebi, domuzlarda gribe neden olan virüs ile çok benzer olmalarıdır. Genellikle yüksek ateş, öksürük, titreme, üşüme ve boğaz ağrısı gibi tipik grip belirtileriyle kendini gösterir. Başlangıç aşamasında çok tehlikeli olmasa da ilerlediğince ciddi sağlık problemlerine neden olabilir. Toplumda büyük bir kesimin daha önceden bu virüs ile karşılaşmamış ve bu hastalığa karşı bağışıklık kazanamamış olması nedeniyle mevsimsel gribe oranla daha ağır bir tablo şeklinde seyretmektedir.

Domuz gribinin belirtileri nelerdir?

Daha önce de belirttiğimiz gibi domuz gribi grip gibi üst solunum yolu hastalıklarına benzer belirtilere yol açar. Bunlar;

Öksürük,

Şiddetli boğaz ağrısı,

İshal,

Yaygın vücut ağrısı,

Üşüme, titreme,

Yorgunluk,

Yüksek ateş,

Mide bulantısı ve kusmadır.

Kusma belirtisi daha çok ilerlemiş vakalarda gözlemlenir. Eğer kişide kronik hastalıklar varsa gripte olduğu gibi domuz gribini de ağır bir şekilde geçirir. Domuz gribini ağır geçiren hastalarda farklı sonuçlar yaşanabilir, birçok organda iltihaplanma söz konusu olabilir. En çok etkilenen organların başında akciğer gelmektedir. Akciğer enfeksiyonu sebebiyle ölümler bile yaşanabilir.

Kimler risk grubunda yer alıyor?

Yaşlılar,

Bebekler ve çocuklar,

Kronik hastalığı olanlar,

İmmun sistemi düşük olanlar,

Romatizmal hastalığı olanlar,

Kanser hastaları,

Diyabet hastaları,

KOAH ve astım hastaları.

Domuz gribi nasıl bulaşır?

Domuz gribinin normal grip ile benzeyen bir diğer yönü ise bulaşma şeklidir. Tıpkı grip gibi solunum yolu ile bulaşır. Eğer hastalanan kişi öksürüp hapşırırken havaya virüslü tükürük zerrecikleri yayılırsa ve bir kişi bunu solursa bulaşması yüksek ihtimaldir. Bu noktada eşyalar da büyük risk taşımaktadır. Dolayısıyla bulaşma oranının yüksek olduğu masa, sandalye, toplu taşıma araçlarının tutunma demirleri, ortak kullanılan alanlara temas edildikten sonra eller mutlaka bol su ve sabun ile birlikte yıkanmalıdır. Eğer kişi temas edip ellerini yıkamazsa ve ellerini ağzına, gözüne götürürse virüsü vücuduna taşımış olabilir.

Çocuklarda acil durum sinyalleri nelerdir?

Hızlı nefes alma veya nefes almakta zorlanma,

Mavimsi cilt rengi,

Uyuyamama,

Huzursuzluk,

Yeterince sıvı alamamadır.

Yetişkinler de ise göğüs ve karın içinde basınç varsa, ani baş dönmeleri görülüyorsa, şiddetli bulantı ve kusma varsa, solunum güçlüğü gibi belirtiler söz konusu ise acil olarak doktora gidilmelidir.

Domuz gribi nasıl tedavi edilir?

Domuz gribi, teşhisi, burun akıntısı ve boğaz sürüntüsü gibi örneklerde virüsün genetik olarak saptanması veya kanda hastalığa karşı gelişen antikorların gösterilmesi ile konabilir. Hastalığın seyrini hafifletmede ve daha hızlı iyileşmeyi sağlamada çeşitli ilaçlar tercih edilir. Antiviral ilaçlara, semptomların görülmeye başlamasından itibaren ilk 2 gün içinde başlanması gerekir. İlaçların yanı sıra kişinin kendine dikkat etmesi, iyi beslenmesi ve kişisel hijyenine dikkat etmesi çok önemlidir.