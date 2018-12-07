Domuz Saldırısına Uğrayan Çoban Kurtarıldı

Tunceli
'de keçilerini otlatırken domuz saldırısına uğrayan 25 yaşındaki çoban Özkan Ulubay, İl Afet ve Acil Durum (AFAD
) Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekiplerince 5 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı. Pertek
ilçesi Yukarı Yakabaşı köyü mezrasında meydana gelen olayda, keçilerini otlatan Ulubay, karşısına çıkan bir domuzun saldırısına uğradı.
Saldırı sonucu kalçasından yaralanan Ulubay, meşelik çalıların içine atlayarak domuzdan uzaklaştı.
Telefonla 112 Acil Sağlık ekiplerine haber veren Ulubay, daha sonra olay yerine çağrılan AFAD ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu çalıların arasından çıkartıldı.
Arazinin dağlık olması nedeniyle olay yerine araçlarıyla gidemeyen ekipler, kurtardıkları Ulubay'ı sedye ile 5 kilometre taşıdı. Yukarı Yakabaşı köyüne getirilen çoban, burada bekleyen ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ulubay, burada tedavi altına alındı.
Tunceli,AFAD
07 Aralık 2018 Cuma 14:53