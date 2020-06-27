Domuz saldırısına uğrayan köpek tedavi edildİ

Mersin'in Akdeniz ilçesinde domuz saldırısına uğrayan köpek, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

27.06.2020 12:46 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:38
Mersin'in Akdeniz ilçesinde domuz saldırısına uğrayan köpek, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklmaya göre, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ekipleri, Kürkçü Mahallesi'nde bir köpeğin domuz saldırısına uğradığı ihbarını aldı.
Adrese giden ekipler yaralı köpeği hayvan ambulansıyla Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevine götürdü.
Uzman veteriner hekimler tarafından muayene edilen köpeğin ağız, burun ve dudak kısmında ciddi yaralanmalar olduğu tespit edildi.
Köpeğin ağız, burun ve dudağındaki yaralar, iki saat süren ameliyatla dikildi.
Ağzı ve dudağı yaralandığı için besinleri çiğneyemeyen köpek, gerçekleştirilen başarılı ameliyatın hemen ardından sorunsuz bir şekilde beslenmeye başladı. Domuz saldırısına uğrayan köpek tedavi edildİ

Kaynak: AA

Etiketler: Akdeniz, Mersin, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Alişan’ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Magazin
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
İsrail’de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Dünya
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasında 4 alternatif var Politika
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
ATV’de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı Medya
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti Ekonomi
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi Ekonomi
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu 3. Sayfa
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Sürücü belgesi ile YKS’ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı 3. Sayfa
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
Haberler››Güncel››Domuz saldırısına uğrayan köpek tedavi edildİ - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:47: Karabük'te korona virüsten 2 kişi hayatını kaybetti - Haber 13:47: Develi Belediyesinden YKS desteği - Haber 13:47: Cizre'de Kovid-19 önlemleri - Haber 13:46: Kimliğini evde unutan görme engelli vatandaşın yardımına polis yetişti - Haber 13:45: Rize'de maske takmayan 195 kişiye para cezası verildi - Haber 12:12: İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi - Haberler 11:58: ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı - Haberler 11:19: Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu - Magazin 10:37: Herkes fiyatını konuşuyor peki ama Fatih'in portresi neden Londra'daydı? İşte tablonun yüzlerce yıllık serüveni - Haber 09:28: Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Haber