21.06.2019 17:45
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DOMUZ SÜRÜ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Kaynak: DHA
Güncel
Fatih Portakal'ın teröristbaşı Öcalan mektubu yorumuna, HDP'den "işine bak" yanıtı
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