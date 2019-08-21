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Domuz sürüleri çiftçileri canından bezdirdi

Sivas'ta şehir merkezinde bulunan mısır tarlasına dadanan domuz sürüleri çiftçileri canından bezdirdi.

21.08.2019 14:50
Domuz sürüleri çiftçileri canından bezdirdi
Sivas'ta şehir merkezinde bulunan mısır tarlasına dadanan domuz sürüleri çiftçileri canından bezdirdi.
Geçtiğimiz akşam kent merkezindeki Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan mısır tarlasına giren domuz sürüsü, Yusuf Yörükoğlu tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Çiftçilerin kovaladığı 8 tane bir süre sonra mısır tarlasına girerek gözden kayboldu. Çiftçiler domuzlardan rahatsız olduklarını ve domuzların tarlalarına zarar verdiklerini dile getirerek, yetkililerden yardım istedi.
"HAYATIMDA İLK KEZ BU BÖLGEYE DOMUZ GELDİĞİNİ GÖRDÜM"
Domuz sürüsünü görüntüleyen mısır tarlasının sahibi Yusuf Yörükoğlu, hayatında ilk kez tarlasında domuz gördüğünü belirterek, "Bu sene hiç görmediğimiz bir olayla karşı karşıyayız. Biz çiftçiliğimizi şehir merkezinde yapıyoruz. Şehir merkezi ile aramızda yok denecek kadar az mesafe var. Tarlalarımıza domuz girmeye başladı. Bu durumdan çok mustaribiz. Bayağı bir zararımız oldu. 39 yaşımdayım, hayatımda ilk kez bu bölgeye domuz geldiğini gördük" diye konuştu.
Yörükoğlu, tarlaya girmeye korktuklarını söyleyerek, "Mısırlarımıza zarar veriyorlar, ürünlerimizi yiyorlar. Tarlaya girmeye korkuyoruz, içerisine giremiyoruz, sulayamıyoruz. Hasadımız kuruyor. Can ve mal güvenliğimiz tehlikede, korkuyoruz. Yetkililere sesleniyorum buna bir çare bulalım" şeklinde konuştu.
(Onur Erden - Veysel Korkmaz/İHA)
Domuz sürüleri çiftçileri canından bezdirdi

Yeşilyurt Mahallesi, Yörükoğlu, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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