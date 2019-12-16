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Domuz sürüsüne çarpan araç hurdaya döndü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde domuz sürüsüne çarpan otomobilde büyük hasar meydana geldi.

16.12.2019 20:54 | Son Güncelleme: 16.12.2019 20:59Domuz sürüsüne çarpan araç hurdaya döndü
'ın ilçesinde domuz sürüsüne çarpan otomobilde büyük hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Muhammet Tuncer'in kullandığı 81 FK 088 plakalı otomobil, Alaplı- karayolu Sabırlı köyü kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan domuz sürüsüne çarptı. Kazada büyük hasar gören otomobilde bulunanlar yara almadan kurtulurken, otomobilin çarptığı sürüdeki domuzlar karanlıktan faydalanarak kayboldu. Yoldan geçen diğer sürücüler, başka bir kazaya neden olmaması için çevrede güvenlik önlemleri alarak, sürücüleri uyardı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Yığılca, Alaplı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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