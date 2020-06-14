Domuz bağına yakalanan ayı, 4 saatlik çalışmayla kurtarılabildi

Bartın Gençali Köyü'nde bir ayı, tarlada domuz bağına yakalandı. 4 yaşındaki erkek bozayı 8 iğneyle uyuşturulduktan sonra 4 saatlik çalışmayla yakalandığı telden kurtarıldı ve doğaya bırakıldı.

Domuz bağına yakalanan ayı, 4 saatlik çalışmayla kurtarılabildi
14.06.2020 23:01 | Son Güncelleme: 15.06.2020 09:21

Gençali köyündeki tarlada domuz bağına yakalanan ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturularak, yakalandığı tuzaktan kurtarıldı.

4 YAŞINDAKİ ERKEK BOZAYI DOMUZ BAĞINA YAKALANDI

Bartın Gençali köyünde saat 17.00 sıralarında tarlada gezen vatandaşlar ayı sesi duydu. Durumunun jandarma ekiplerine haber verilmesinin ardından köye jandarma ekipleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri geldi. Tarlada domuz bağına yakalanan 4 yaşındaki erkek boz ayıya ilk olarak veteriner hekim Tolga Kandıralı tarafından havalı tüfekle uyuşturucu iğne atıldı.

Domuz bağına yakalanan ayı, 4 saatlik çalışmayla kurtarılabildi

4 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KURTARILDI

8 iğnenin ayıya atılmasının ardından uyuşan ayı için köye iş makinesi çağrıldı. Jandarma ekipleri ayının bulunduğu bölgeye vatandaşları yaklaştırmazken, ekipler zaman zaman ayının hamle yapmasından dolayı zor anlar yaşadı. Uyuşan ayının üzerinin örtülmesinin ardından ekipler demir kesme makası ile ayının dolandığı çelik teli kesti. Saat 21.00 sıralarında tamamlanan çalışmanın ardından ayının doğal yaşamına geri dönmesini sağlandı. Ayrıca ayının kurtarılmasının ardından köy camiinden anons yapılarak, vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda anons yapılarak uyarıldı.

Domuz bağına yakalanan ayı, 4 saatlik çalışmayla kurtarılabildi
Domuz bağına yakalanan ayı, 4 saatlik çalışmayla kurtarılabildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma, Bartın, Yaşam, Haber

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