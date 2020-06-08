Domuz yavruları, karaca ile ceylan fotokapana yakalandı

Domuz yavruları, karaca ile ceylan fotokapana yakalandıTEKİRDAĞ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce (DKMP), doğadaki hayvan popülasyonunu izleme çalışmaları kapsamında ormanlık alanlara kurulan fotokapanlar bir domuz yavrularıyla, karaca ve ceylan görüntüledi.

08.06.2020 13:12 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:16
Domuz yavruları, karaca ile ceylan fotokapana yakalandı
TEKİRDAĞ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce (DKMP), doğadaki hayvan popülasyonunu izleme çalışmaları kapsamında ormanlık alanlara kurulan fotokapanlar bir domuz yavrularıyla, karaca ve ceylan görüntüledi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü teknik ekipleri, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de av koruma ve kontrol çalışmaları ile biyolojik çeşitlilik takibi, biyolojik kaçakçılık önleme çalışmaları sürüyor. Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, teknik ekipleri yaban hayatını izleme çalışmaları çerçevesinde Tekirdağ genelinde yaban hayvanlarının varlığını ve üremelerini tespit ederek, söz konusu yaban hayvanlarının popülasyonlarında bir artış olduğunu gözlemledi.
DOMUZ YAVRULARI KAMERADA
Bölgede kurulu fotokapanlara bir domuz yavru sürüsüyle yansıdı. Görüntülerde yavrular, sürü halinde kurulu kamera açısı boyunca ip gibi dizilerek ilerliyor. Bölgede bulunan kameralara 2 karaca ile ceylan da yansıdı. Yetkililer, doğada kurulu gizli kameralar sayesinde hem doğadaki hayvan zenginliği görüntülendiğini hem de biyolojik kaçakçılığın önüne geçildiğini söyledi. Domuz yavruları, karaca ile ceylan fotokapana yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Haber

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