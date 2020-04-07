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Domuzlar gündüz vakti sokağa inmeye başladı

Korona virüs nedeniyle Bodrum'da insanlar dışarı çıkmayınca, domuzlar gündüz vakti sokağa indi.

07.04.2020 13:09 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:05

Korona virüs nedeniyle Bodrum 'da insanlar dışarı çıkmayınca, domuzlar gündüz vakti sokağa indi.


Bodrum'da özellikle hava karardıktan sonra kent merkezine yiyecek ve su aramak için inen yaban domuzları, bu kez güpegündüz şehre indi. Yeniköy Mahallesi Metin Yanık Sokak'ta evlerin arasında yiyecek ve su arayan yetişkin bir yaban domuzu, vatandaşlarca fark edildi. Domuzu gören bir köpek ise domuza saldırmaya çalıştı. Etraftaki insanlardan ve köpekten korkan domuz, kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Köpek de domuzun arkasından koştu. Domuz daha sonra gözden kayboldu. Bölgede yaşanan hareketli anlar vatandaşlarca kaydedildi. - MUĞLA

Domuzlar gündüz vakti sokağa inmeye başladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Bodrum, Güncel

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Bodrum'da domuzlar gündüz vakti sokağa inmeye başladı
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