Domuzlar sürüler halinde mahalleye daldı

Domuzlar sürüler halinde mahalleye daldıDomuzlar mahallelere korku saçıyor
MUĞLA - Son zamanlarda Bodrum
'da artış gösteren domuzlar mahallelerde korku saçıyor. Sürüler halinde gezen domuzlar şehre inerek yemek arıyor. Bodrum'un Gümüşlük
mahallesinde geçtiğimiz gün onlarca domuz sürüsü mahalleye indi. İrili ufaklı yaklaşık 60 domuz tarlalara ve çöp konteynırlarına dadandı. Çevrede korkuya neden olan domuzlar vatandaşlar tarafından görüntülendi. Domuzları gören Mustafa Yurdan sürüler halinden gezdiklerini belirterek "Gümüşlük mahallesinde aracımla giderken domuzlara rastladım. Yaklaşık 60 kadar domuz mahallede gidiyorlardı. Sabah
olduğundan bir çok tarlaya zarar verdiklerini duydum" ifadelerini kullandı.Öte yandan Bodrum'da aç kalan domuzların Gümbet, Konacık
ve Yalıkavak mahellesinde de bir çok kez göründükleri öğrenildi.
Gümüşlük,Bodrum
12 Kasım 2018 Pazartesi 19:46