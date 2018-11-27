Baba Sahne'nin merakla beklenen yeni oyunu "Don Kişot'um Ben" perdelerini açıyor!

Baba Sahne'nin yeni prodüksiyonu "Don Kişot'um Ben"de; 14 yıl sonra tiyatro sahnesine dönen Ozan Güven çılgın asilzade Don Kişot'a, Günay Karacaoğlu ise silahtarı Sancho Panza'ya hayat veriyor. Cervantes'in ölümsüz eseri "Don Kişot", Mihail Bulgakov'un, dönemini yakalayan uyarlaması üzerinde yükselen yepyeni metniyle bir defa daha yollara düşüyor. Irmak Bahçeci'nin dilimize çevirdiği "Don Kişot'um Ben"in yönetmen koltuğunda ise Emrah Eren oturuyor.

Ozan Güven ve Günay Karacaoğlu'nun yanı sıra "Don Kişot'um Ben"de; Nazlı Tosunoğlu, Ömür Arpacı, Serhan Ernak, Nur Erkul, Dilşad Bozyiğit, Diren Polatoğulları, Enis Aybar, İbrahim Aladağ, Tuğba Eskicioğlu ve Kamran Velicanov rol alıyor.

Don Kişot Altın Çağ'ın, Sancho Panza Don Kişot'un izinde… "Aşka Feda" diyen iki saf vicdan sürüklüyor peşinden gelenleri… Şarkılar, maskeler, kılık değiştirmeler, düellolar ve yel değirmenleri… Hikâyeyi sorarsanız, bildiğimiz "Don Kişot" işte: Senor Quijano bir gün delirir, silahtarı Sancho Panza'yla maceradan maceraya koşar...