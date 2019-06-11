'Don Kişot'um Ben' usta oyuncularla Dasdas Sahne'de!

Başarılı oyuncular Ozan Güven, Günay Karacaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Ömür Arpacı, Serhan Ernak, Nur Erkul, Dilşad Bozyiğit, Diren Polatoğulları, Enis Aybar, Rıfat Durmuş, Tuğba Eskicioğlu ve Kamran Velicanov'un yer aldığı Cervantes'in ölümsüz eseri 'Don Kişot'um Ben', Bulgakov'un dönemini yakalayan uyarlaması üzerinde yükselen yepyeni bir metinle bu kış yeniden tiyatro sahnesine taşındı. Baba Sahne'nin prodüksiyonuyla sahnelenen oyun, sezonun son oyunlarıyla 12 ve 20 Haziran tarihlerinde Anadolu Yakası'nın kültür sanat merkezi haline gelen DasDas'a konuk oluyor.
Tiyatro sezonun kapanmasına sayılı günler kala DasDas'ta sahnelenen oyunlara ilgi oldukça yoğun devam ediyor.
Kaynak: Bültenler
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