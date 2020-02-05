Haberler » Dünya » Donald Trump 'Birliğin Durumu' için seçimler öncesi son kez konuştu - Haberler

Donald Trump 'Birliğin Durumu' için seçimler öncesi son kez konuştu

3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde son kez geleneksel "Birliğin Durumu" konuşmasını yapan ABD Başkanı Donald Trump, ağırlıklı olarak kendi yönetiminin ekonomi performansını överken, dış politikada İran'a gözdağı verdi.

05.02.2020 08:24 | Son Güncelleme: 05.02.2020 08:24Donald Trump 'Birliğin Durumu' için seçimler öncesi son kez konuştu
ABD Başkanı Donald Trump, geleneksel "Birliğin Durumu" konuşmasında ağırlıklı olarak kendi yönetiminin performansını överken, dış politikada 'a gözdağı verdi ve ABD'nin Orta Doğu'daki sonsuz savaşlardan çıkmaya kararlı olduğunu vurguladı.

Trump, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde son kez geleneksel "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı. Konuşmasında 3 yıl önce "Amerika'nın geri dönüşünü" başlattıklarına işaret eden Trump, işsizliğin, suçun ve yoksulluğun azaltılması, güvenin ve gelir düzeyinin artırılması gibi birçok konuda ciddi gelişme kaydettiklerini ve ekonomiyi güçlendirdiklerini söyledi.
Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

05:00  Yaşar Nuri Öztürk kimdir? Yaşar Nuri Öztürk nereli, neden öldü?
01:00  5 Şubat Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 5 Şubat 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
17:30  Naylon nasıl yazılır? TDK'ya göre laylon mu, naylon mu?
16:46  Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
5.02.2020 08:43:42