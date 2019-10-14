Son Dakika: Donald Trump: İnsanlar Türkiye ile savaşacağımızı mı düşünüyor?

ABD Başkanı Donald Trump, Amerika basınında yer alan Türkiye ile savaş iddialarına Twitter'dan cevap verdi. Trump, "İnsanlar NATO üyesi Türkiye ile savaşa gireceğimizi gerçekten düşünüyor mu? Biz başka bir savaşa girmiyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İLE SAVAŞ İDDİALARINA YANIT VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Amerika basınında yer alan Türkiye haberleriyle ilgili bir dizi tweet attı. Trump açıklamasında, "Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor! İnsanlar NATO üyesi Türkiye ile savaşa gireceğimizi gerçekten düşünüyor mu? Hiç bitmeyen savaşlar sona erecek! Bunlar Türkiye ve Avrupa ülkeleri tarafından kolaylıkla yeniden yakalanır, ancak hızlı hareket etmeliler" dedi.

"SAVAŞA GİRMİYORUZ"

Trump, "200 yıldır birbirleriyle kavga eden insanlar arasında başka bir savaşa girmiyoruz. Avrupa IŞİD mahkumlarını alma şansına sahipti, ancak maliyeti istemiyordu. 'ABD'nin ödemesine izin ver,' dediler." şeklinde açıklama yaptı.