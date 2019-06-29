29.06.2019 09:09
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Donald Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a sınırda görüşme teklifi

Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a görüşme teklifinde bulunarak "Kendisiyle sınırdaki silahsızlandırılmış bölgede buluşarak elini sıkmak ve merhaba demek istiyorum" dedi.

G-20 Zirvesi kapsamında Japonya 'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump , Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un 'a görüşme teklifinde bulundu.

Trump, Twitter 'dan G-20 Zirvesi'nde çeşitli ülke liderleriyle yaptığı görüşmeler sonrasında Güney Kore 'ye gideceğini duyurdu.

"ELİNİ SIKMAK VE MERHABA DEMEK İSTİYORUM"

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Japonya'dan ayrılacaklarını belirten Trump, "Kuzey Kore lideri bunu görüyorsa, kendisiyle sınırdaki silahsızlandırılmış bölgede buluşarak elini sıkmak ve merhaba demek istiyorum." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur 'da yapılan tarihi zirvede bir araya gelmiş, burada Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varılmıştı.

İKİ LİDERİN ZİRVESİ KISA SÜRMÜŞTÜ

İki lider 26-27 Şubat 2019'da Vietnam 'ın başkenti Hanoi'de bir araya gelmiş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız olarak sona ermişti. Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

Kaynak: AA
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