Donald Trump'tan "ten rengi" açıklaması: Ampuller nedeniyle turuncu görünüyor

Perşembe akşamı Baltimore'da Cumhuriyet Partililerle bir araya gelen Trump, söz konusu ampülleri yönetiminin engellemeye çalıştığını, ancak başarılı olamadığını söyledi. Washington Post gazetesine göre Trump şöyle konuştu: "Ampuller. İnsanlar, 'ampullere ne olmuş' diye soruyor? Kullanmak zorunda bırakıldığımız ampuller, ışıklar çok iyi değil. Hep turuncu çıkıyorum. Siz de öyle."

Trump'ın espri mi yaptığı açıklık kazanmadı. W.P., fotoğraf ve makyaj sanatçılarının bu konuda Trump ile aynı görüşte olmadıklarını kaydetti. Portre fotoğrafçısı Tamzin Smith, arka fonda beyaz olsa bile Başkan Trump'ın turuncu çıktığını belirterek, bu durumda beyaz gömleğinin de turuncu olması gerektiğini savundu.

"BENİM FAVORİ DİKTATÖRÜM"

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay Fransa'da düzenlenen G-7 Zirvesi sırasında, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'den "benim en favori diktatörüm" diye bahsettiği ortaya çıktı. Wall Street Journal gazetesinin ABD'li ve Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberine göre, Trump, Sisi'yi beklerken herkesin duyacağı şekilde "Benim en favori diktatörüm nerede" diye bağırdı. Trump'ın Sisi'yi kasteden bu ifadeleri şaka amaçlı kullandığını düşünen yetkililer, yine de bu sözlerin ardından odada bir sessizlik olduğunu kaydetti. Haberde Sisi'nin bu sözleri duyup duymadığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.