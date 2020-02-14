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Donan Çıldır Gölü üzerinde otomobil sürüşü eğitimi

Kars-Ardahan sınırları içerisinde yer alan ve yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü'nde, otomobil sürüşü eğitimi verildi.

14.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:34Donan Çıldır Gölü üzerinde otomobil sürüşü eğitimi
Kars- sınırları içerisinde yer alan ve yüzeyi tamamen donan Gölü'nde, otomobil sürüşü eğitimi verildi.
Türkiye'nin farklı yerlerinden bölgeye gelen sürücüler, uzman eğitmenlerce buz kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı gölün üstünde oluşturulan parkurlarda eğitim aldı. Renkli görüntülerin oluştuğu eğitimlere Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de katıldı.
Vali Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan da parkuru inceledi.
Eğitmen İbrahim Okyay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çıldır Gölü'nde 6 yıldır Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen katılımcılara otomobil sürüşü eğitimi verdiklerini söyledi.
Yüzeyi buzla kaplanan doğa harikası Çıldır Gölü'nde 3 parkurda eğitim verdiklerini anlatan Okyay, şöyle konuştu:
"Eğitimlerimizi 6 farklı otomobil modeliyle 3 farklı parkurda veriyoruz. Önce tamamen buz üstünde sürüşle ilgili ve elektronik destek sistemleriyle ilgili bilgi veriyoruz. Daha sonra yüksek hıza çıktığımız performans parkurumuz var. Üçüncü parkurda da 'otomobilimizi parkuru arkası kaydığında nasıl kontrol edebiliriz', 'nasıl gaz tepkisi verebiliriz', 'en iyi şekilde bizi yolda nasıl tutar' onu öğrettiğimiz 360 derece drift parkurumuz var."
Okyay, eğitimlere ülke dışından gelenlerin de olduğunu belirterek, "Yoğunlukta İzmir ve Ankara ve İstanbul'dan katılımcılar var. Gelen katılımcılar bölgeye önce aşık oluyorlar burada farklı deneyimler de yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

Ardahan, Çıldır, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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