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Donan Çıldır Gölü üzerinde soba yakıp çay demliyor

Kars'ta yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü üzerinde atlı kızaklarla gezinti yapan yerli ve yabancı turistlere bir kişi, soba üzerinde çay demleyerek ikram ediyor.

12.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:03Donan Çıldır Gölü üzerinde soba yakıp çay demliyor
'ta yüzeyi buz tutan Gölü üzerinde atlı kızaklarla gezinti yapan yerli ve yabancı turistlere bir kişi, soba üzerinde çay demleyerek ikram ediyor.

Çıldır Gölü, buz tutmaya başlamasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Her gün yüzlerce turistin gelerek atlı kızaklarla üzerinde gezinti yaptığı gölde ilginç görüntüler ortaya çıkıyor.

Çıldır Gölü'nün yanı başında bulunan Taşbaşı köyünde ikametgah eden İbrahim Göller, (57) donmuş göl üzerine soba kurdu. Göller, buz üzerinde yaktığı sobada çay demliyor, kendi topladığı kuşburnunu kaynatarak yerli ve yabancı misafirlere ikram ediyor.

Çıldır Gölü'nde üşüyen misafirlere çay ve kuşburnu ikram etmek için soba yaktığını ifade eden İbrahim Göller, "Buraya gelen misafirlerimize gölün üzerinde çay ikram etmek için soba hazırladık. Elimizden geldiği kadar misafirlerimizi memnun etmeye çalışıyoruz" dedi.

Doğal güzellikleriyle kış mevsiminde bölgenin cazibe merkezi haline gelen, her gün yüzlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Çıldır Gölü'nde renkli görüntüler ortaya çıkıyor. Köylüler ise misafirleri memnun etmek için yoğun çaba harcıyor.

Donmuş göl üzerinde yakılan soba ve üzerinde demlenen çay ise misafirlerin beğenisini kazanıyor. Bazı vatandaşlar ise evlerinde hazırladıkları kete ve pastaları getirerek göl üzerinde misafirlere çay yanında ikram ediyor. - KARS

Çıldır, Kars, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

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