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Donan göl üzerinde futbol keyfi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde tamamen donan Arin Gölü, çocukların ve gençlerin futbol sahası oldu.

23.02.2020 15:30 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:31
'in ilçesinde tamamen donan Arin Gölü, çocukların ve gençlerin futbol sahası oldu.
Adilcevaz ilçesinde 200'e yakın kuş türüne ev sahipliği yapan Arin Gölü, soğuk havaların etkisiyle tamamen dondu. Gölün donmasını fırsat bilen Karşıyaka, Esenkıyı ve Göldüzü köylerinin yanı sıra Aydınlar beldesindeki çocuklar ve gençler, donan gölün üzerinde futbol oynayarak zaman geçiriyorlar.
Yüzeyinde yaklaşık 25 santimetre kalınlığında buz tabakası oluşan göl üzerinde futbol oynayan gençlerden Ünal Emen, "Burası kış aylarında sürekli donuyor. Bizde donan göl üzerinde bir araya gelip güzel aktiviteler yapıyoruz. Burada halay çekiyoruz, futbol oynuyoruz. Burası vakit geçirebileceğimiz güzel bir göldür. Ayrıca doğa harikası bir yerdir. Görmeyenlerin gelip görmesini tavsiye ediyorum" dedi.
Mazlum Emen isimli genç, "Ben Aydınlar beldesinde yaşıyorum ama gelip burada Arin Gölü'nün üzerinde top oynuyoruz. Bizim için güzel bir aktivite" ifadelerini kullanırken, Furkan Erçetin isimli çocuk ise okuldan arta kalan zamanlarda ve hafta sonlarında futbol oynayıp zaman geçirdiğini söyledi.
(Özkan Olcay/İHA)
Donan göl üzerinde futbol keyfi

Adilcevaz, Bitlis, Futbol, Güncel

Kaynak: İHA


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