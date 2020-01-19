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Donan goller yürüyüş parkuruna dönüştü

Sivas'ta vatandaşlar, yüzeyi buzla kaplanan göletin üzerinde yürümenin keyfini çıkardı.

19.01.2020 10:50 | Son Güncelleme: 19.01.2020 10:51
'ta vatandaşlar, yüzeyi buzla kaplanan göletin üzerinde yürümenin keyfini çıkardı.
Sivas merkeze bağlı Yıldız beldesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesiyle Yıldız Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı. Göletin yüzeyinde oluşan buzun kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Vatandaşlar gölün yüzeyinde yürümenin keyfini çıkardı. Öte yandan, beldede bulunan Yıldız şelalesi soğuğun etkisiyle kısmen buz tutu. Buz sarkıklarıyla kaplanan şelalede kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
(Mustafa Koçyiğit - Onur Erden/İHA)
Donan goller yürüyüş parkuruna dönüştü

Sivas, Güncel

Kaynak: İHA


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